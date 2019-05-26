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Киноафиша Сериалы Синее озеро
Синее озеро (2019 - 2019) Синее озеро 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Главная героиня сериала «Синее озеро» Нина узнает, что ее супруг Вадим полюбил другую. Она решает забрать общую дочь и уйти от мужчины, но выясняется, что тот не собирается отпускать ни одну из своих женщин. Ей приходится сбежать от многоженца вместе с ребенком. На дороге ее подбирает случайный попутчик. Миша оказывается хорошим человеком, привозит Нину в свой родной городок и помогает ей найти работу в местном отеле. Однако жена Михаила ревнует его к неожиданно появившейся сопернице и решает от нее избавиться.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Колганов
Игорь Сигов
Игорь Сигов
Елена Аросьева
Юрий Батурин
Юрий Батурин
Ангелина Поплавская
Ангелина Поплавская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Синее озеро - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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