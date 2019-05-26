Главная героиня сериала «Синее озеро» Нина узнает, что ее супруг Вадим полюбил другую. Она решает забрать общую дочь и уйти от мужчины, но выясняется, что тот не собирается отпускать ни одну из своих женщин. Ей приходится сбежать от многоженца вместе с ребенком. На дороге ее подбирает случайный попутчик. Миша оказывается хорошим человеком, привозит Нину в свой родной городок и помогает ей найти работу в местном отеле. Однако жена Михаила ревнует его к неожиданно появившейся сопернице и решает от нее избавиться.