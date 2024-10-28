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Постер сериала Детектив на кончике пера
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Киноафиша Сериалы Детектив на кончике пера

Детектив на кончике пера (2024 - 2024)

Detektiv na konchike pera 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Популярный автор дамских романов Варвара Любочкина мечтает писать детективы. Наверное поэтому она вместе со своей подругой, экспертом-криминалистом Настей Калугиной, то и дело оказывается в центре расследования преступлений. И никому, даже главе местного Следственного комитета майору юстиции Кравцову, не удается остановить Варвару в ее стремлении разгадать очередную криминальную загадку. В этом ей помогает уникальная способность вызывать из подсознания образы погибших людей, а также знание законов драматургии.

В ролях
В ролях
Алексей Сидоров
Алексей Сидоров
Александра Булычёва
Александра Булычёва
Егор Вадов
Виктория Адельфина
Виктория Адельфина
Алла Малкова
Алла Малкова
Валерий Новиков
Валерий Новиков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Детектив на кончике пера - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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