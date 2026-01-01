Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Леонид Паранин
Leonid Paranin
Киноафиша
Персоны
Леонид Паранин
Леонид Паранин
Leonid Paranin
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.5
Кумир
(2019)
7.3
Высокие ставки
(2015)
7.2
Король и Шут
(2023)
Фильмография Леонид Паранин
7.2
Король и Шут
драма, биография, музыка
2023, Россия
7.5
Кумир
драма, мистика
2019, Россия
4.2
Лишний
драма, мистика, мини-сериал
2018, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.9
Цензор
Tsenzor
фантастика, боевик, драма
2017, Россия
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Рецензия
Рожденная звездой
драма, мелодрама
2015, Россия
Белая стрела. Возмездие
драма, боевик, криминал
2015, Россия
7.3
Высокие ставки
криминал
2015, Россия
7.2
Рудольф Нуреев — Танец свободы
Rudolf Nureyev: Dance to Freedom
документальный
2015,
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