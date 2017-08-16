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Киноафиша Рецензии «Цензор»: Рецензия Киноафиши

«Цензор»: Рецензия Киноафиши

16 августа 2017 00:00
«Цензор»: Рецензия Киноафиши
Затерянные в виртуальной реальности

В недалеком будущем цивилизацию захватила страсть к компьютерным играм да не простым, а очень жестоким и буквально неотличимым от действительности. Повсюду специальные вира-клубы, где можно заполучить ощущения один-в-один как в реальности например, безнаказанно зарезать пару-тройку-десять человек и превратиться в зомби. И главное абсолютно легально. Но чтобы люди не заигрывались и не поднимали уровень уже реальной преступности в госаппарате существует особый отдел “Ц”. Цензоры призваны тестировать игры на допустимый уровень жестокости (измеряется в особых единицах) и в случае чего бить тревогу и вершить правосудие. В таком отделе трудятся бравые напарники Стас (Степан Бекетов) и Алекс (Павел Михайлов), которые и сами виртуозные игроки. И все вроде бы и неплохо, но однажды их обвиняют в превышении должностных полномочий, и начальство объявляет: в отделе останется только один. Ребята решают сыграть в вира-серию, победитель которой и продолжит службу. Ну и заодно выяснить, кто вообще по жизни круче. Таков сюжет фантастического боевика Константина Шелепова, до этого фильмов не снимавшего, а в режиссуру пришедшего из видеосъемки и монтажа.

Кадр из фильма “Цензор”
Кадр из фильма “Цензор”

С точки зрения истории и учитывая жанр, претензии к картине предъявлять, как минимум, странно реки крови на экране льются виртуальные, а страшной смертью гибнут не настоящие люди, а их цифровые копии: “пиксели”, отмахиваются герои. Однако при всем при том фильм вряд ли может рассчитывать на благожелательность широкой публики а позиционирует он себя именно так, в пользу чего говорят и клиповый монтаж, и относительно бюджетные спецэффекты, и весьма банальные внутрисюжетные ходы. Но на деле “Цензор” нишевое кино и может быть интересно разве что достаточно узкому кругу геймеров и им сочувствующим. Кстати немаловажно деньги на проект частично дал сам зритель при помощи краудфандинга. Значит, небольшая, но верная аудитория у фильма есть. Остальные рискуют просто не понять а зачем оно, собственно, нужно. Как не поняли, к примеру, вышедший в прошлом году “Дизлайк” Павла Руминова в общем-то, остроумный подростковый слэшер.

Кадр из фильма “Цензор”
Кадр из фильма “Цензор”

Посыл всей этой истории вытекает уже из завязки и ясен день вы играйте, но не заигрывайтесь, или к чему приводит виртуальная жестокость. Авторы развернули тему нарождающихся VR-технологий в нужном им ключе и вот уже один из персонажей, Алекс, увлекшись соревнованием со Стасом, во время одного из сеансов теряет контроль и начинает убивать вполне себе реальных людей, попутно рассорив коллегу с девушкой Аленой (Галина Сумина). Две этих сюжетных линии катушек, с которых плавно съезжают цензоры и расстроившаяся личная жизнь Стаса, скреплены довольно неубедительно слишком заметны торчащие швы. Так, Алена, видя, что бойфренд стал мрачнее тучи, почему-то тут же бежит за задушевной беседой к его напарнику и по глупости (другого мотива я просто не вижу) внимает его совету создать свою цифровую копию и тоже начать играть. В принципе, для драматургии это не критично, но выглядит нелепо и оставляет неприятный осадок, как и ряд других неточностей.

Кадр из фильма “Цензор”
Кадр из фильма “Цензор”

Гораздо больше назад картину тянет кастинг. Да, авторы старались развить экшен, писали правильные динамичные сцены, но усилия как-то сами собой нивелировались актерской игрой, в лучшем случае нейтральной. Казалось бы, хоррор-боевик то самое место, где очень пригодились бы драйв, напряжение и разнообразие эмоций. Но нет, что при такой хорошей задумке весьма грустно. Поэтому смотреть эту не очень внятно изложенную историю длиной в два часа (именно столько идет фильм) занятие трудное. И причина вовсе не в скачущих по экрану кровожадных получеловеках. Просто исполнительское мастерство, накладываясь на сценарные огрехи и хронометраж, вызывает мучительное желание, чтобы герои уже наконец поубивали друг друга и отпустили вас, зрителя, с миром.

Александра Подольникова

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