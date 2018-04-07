Российский драматический мини-сериал «Лишний» снят в жанре детектива-триллера. Премьера состоялась в апреле 2018 года, в роли режиссера выступил Руслан Ибрагимов. Сюжетная линия сериала посвящена жизни на первый взгляд совершенно благополучной респектабельной семьи Тармановых. Ей принадлежит успешная фармацевтическая компания, давно ставшей лидером в сегменте производства лекарственных препаратов. С первого взгляда дружная и обеспеченная семья после смерти отца семейства демонстрирует свое истинное лицо. Сериал интригует и затягивает в сложный запутанный клубок событий. Развязка вплоть до финала фильма не является очевидной.