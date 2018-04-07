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Киноафиша Сериалы Лишний
Лишний (2018 - 2018) Лишний 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 12 минут
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О чем сериал

Российский драматический мини-сериал «Лишний» снят в жанре детектива-триллера. Премьера состоялась в апреле 2018 года, в роли режиссера выступил Руслан Ибрагимов. Сюжетная линия сериала посвящена жизни на первый взгляд совершенно благополучной респектабельной семьи Тармановых. Ей принадлежит успешная фармацевтическая компания, давно ставшей лидером в сегменте производства лекарственных препаратов. С первого взгляда дружная и обеспеченная семья после смерти отца семейства демонстрирует свое истинное лицо. Сериал интригует и затягивает в сложный запутанный клубок событий. Развязка вплоть до финала фильма не является очевидной.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков полковник Тимощук, следователь УБ
Александр Макогон
Александр Макогон Филипп, муж Анны, отец Даны
Владимир Колганов Борис Георгиевич Тарманов, брат Виктора и Анны
Полина Гухман
Полина Гухман Дана, дочь Анны и Филиппа, сестра Макса
Елена Мартыненко Анна Георгиевна Тарманова, мать Макса и Даны
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Лишний - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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