Цензор, 2017

Наша рецензия

В недалеком будущем цивилизацию захватила страсть к компьютерным играм – да не простым, а очень жестоким и буквально неотличимым от действительности. Повсюду – специальные вира-клубы, где можно заполучить ощущения один-в-один как в реальности – например, безнаказанно зарезать пару-тройку-десять человек и превратиться в зомби. И главное – абсолютно легально. Но чтобы люди не заигрывались и не поднимали уровень уже реальной преступности в госаппарате существует особый…