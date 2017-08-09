Цензор, 2017

Фильм «Цензор» снял молодой режиссер Константин Шелепов, который до этого снял лишь короткометражный фильм «Небо видело все». В ролях отметились Степан Бекетов («Жмурки»), Павел Михайлов («Человек у окна»), Галина Сумина («Григорий Р»).
Действия фильма «Цензор» переносят зрителя в недалекое будущее, где на передний план выходит индустрия развлечений. Погрузившись в дорогостоящий виртуальный мир, человек уже не всегда может отличить его от настоящей жизни, и вот тут у главных героев начинаются настоящие проблемы.
- Сюжет фильма основан на одноименном фантастическом рассказе Ивана Тропова
- Премьера фильма состоялась 9 августа 2017 на фестивале "Окно в Европу"
Действие происходит в недалеком будущем. Индустрия развлечений шагнула вперед после изобретения виртуальной реальности. Вира получила распространение только в клубах — уж очень дорогое это удовольствие: чтобы просчитать реалистичный игровой мир, нужны мощные компьютеры; для полной имитации всех пяти чувств нужны кабинки вира-контакта, а каждая кабинка стоит как приличная вилла; да и сами вира-игры стоят очень недешево. Теперь, играя в различные компьютерные игры, человек полностью переносится в вымышленный мир, который порой сложно отличить от реального.