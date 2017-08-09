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Цензор, 2017

2017 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Фильм «Цензор» снял молодой режиссер Константин Шелепов, который до этого снял лишь короткометражный фильм «Небо видело все». В ролях отметились Степан Бекетов («Жмурки»),  Павел Михайлов («Человек у окна»), Галина Сумина («Григорий Р»).

Действия фильма «Цензор» переносят зрителя в недалекое будущее, где на передний план выходит индустрия развлечений. Погрузившись в дорогостоящий виртуальный мир, человек уже не всегда может отличить его от настоящей жизни, и вот тут у главных героев начинаются настоящие проблемы.

 

- Сюжет фильма основан на одноименном фантастическом рассказе Ивана Тропова

- Премьера фильма состоялась 9 августа 2017 на фестивале "Окно в Европу"

Действие происходит в недалеком будущем. Индустрия развлечений шагнула вперед после изобретения виртуальной реальности. Вира получила распространение только в клубах — уж очень дорогое это удовольствие: чтобы просчитать реалистичный игровой мир, нужны мощные компьютеры; для полной имитации всех пяти чувств нужны кабинки вира-контакта, а каждая кабинка стоит как приличная вилла; да и сами вира-игры стоят очень недешево. Теперь, играя в различные компьютерные игры, человек полностью переносится в вымышленный мир, который порой сложно отличить от реального.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 9 августа 2017
Премьера онлайн 22 марта 2019
Премьера в мире 9 августа 2017
Возраст 18+
Режиссер
Константин Шелепов
В ролях
Степан Бекетов
Степан Бекетов
Галина Сумина
Сергей Мардарь
Ольга Витченко
Руслан Кацагаджиев
Все актеры и съемочная группа
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В недалеком будущем цивилизацию захватила страсть к компьютерным играм – да не простым, а очень жестоким и буквально неотличимым от действительности. Повсюду – специальные вира-клубы, где можно заполучить ощущения один-в-один как в реальности – например, безнаказанно зарезать пару-тройку-десять человек и превратиться в зомби. И главное – абсолютно легально. Но чтобы люди не заигрывались и не поднимали уровень уже реальной преступности в госаппарате существует особый…
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