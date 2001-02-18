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Masha Matsel
Masha Matsel
Kinoafisha
Persons
Masha Matsel
Masha Matsel
Masha Matsel
Date of Birth
18 February 2001
Age
25 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress
,
Thriller heroine
,
Romantic actress
Popular Films
7.7
Chernoe oblako
(2023)
7.5
Pereval Dyatlova
(2020)
7.4
Puteshestvie na solntse i obratno
(2025)
Filmography
Kazino
Drama
2026, Russia
5.8
Shurale
Drama
2026, Russia
Watch trailer
6.7
Mosgaz. Delo № 11. Rozygrysh
Detective
2025, Russia
6.3
Hirurg
Drama, Thriller
2025, Russia
6.4
Puteshestvie na solnce i obratno
Drama, Crime
2025, Russia
7
Zhar-ptitsa
Zhar-ptitsa
Drama
2025, Russia
Watch trailer
7.4
Puteshestvie na solntse i obratno
Puteshestvie na solntse i obratno
Crime, Drama
2025, Russia
Potomok
Drama, Adventure, Fantasy, Detective
2025, Russia
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