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Masha Matsel
Masha Matsel Masha Matsel
Kinoafisha Persons Masha Matsel

Masha Matsel

Masha Matsel

Date of Birth
18 February 2001
Age
25 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine, Romantic actress

Popular Films

Chernoe oblako 7.7
Chernoe oblako (2023)
Pereval Dyatlova 7.5
Pereval Dyatlova (2020)
7.4
Puteshestvie na solntse i obratno (2025)

Filmography

Kazino
Kazino
Drama 2026, Russia
Shurale 5.8
Shurale
Drama 2026, Russia
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Mosgaz. Delo № 11. Rozygrysh 6.7
Mosgaz. Delo № 11. Rozygrysh
Detective 2025, Russia
Hirurg 6.3
Hirurg
Drama, Thriller 2025, Russia
Puteshestvie na solnce i obratno 6.4
Puteshestvie na solnce i obratno
Drama, Crime 2025, Russia
Zhar-ptitsa 7
Zhar-ptitsa Zhar-ptitsa
Drama 2025, Russia
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7.4
Puteshestvie na solntse i obratno Puteshestvie na solntse i obratno
Crime, Drama 2025, Russia
Potomok
Potomok
Drama, Adventure, Fantasy, Detective 2025, Russia
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