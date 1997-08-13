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Ё Джин-гу
Yeo Jin-goo
Киноафиша
Персоны
Ё Джин-гу
Ё Джин-гу
Yeo Jin-goo
Дата рождения
13 августа 1997
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Популярные фильмы
7.2
Отпуск по-корейски
(2022)
7.0
Отель «Дель Луна»
(2019)
6.8
Захват самолёта
(2024)
Фильмография Ё Джин-гу
Жанр
Все
Биография
Боевик
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2022
2021
2019
2017
2015
2009
Все
11
Фильмы
3
Сериалы
8
Актер
11
6.8
Захват самолёта
Hijack 1971
боевик, криминал, триллер
2024, Южная Корея
6.5
Битва в проливе Норян
Noryang
боевик, биография, исторический
2023, Южная Корея
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7.2
Отпуск по-корейски
Ajoomma
комедия, драма
2022, Сингапур / Южная Корея
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Монстр
драма, триллер
2021, Южная Корея
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Идеальный парень
драма, комедия, мелодрама
2019, Южная Корея
Коронованный шут
драма, исторический
2019, Южная Корея
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7
Отель «Дель Луна»
драма, фэнтези, мелодрама
2019, Южная Корея
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Воссоединение миров
комедия, фэнтези, мелодрама
2017, Южная Корея
Круг
фантастика, детектив
2017, Южная Корея
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Апельсиновый мармелад
фэнтези, мелодрама
2015, Южная Корея
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Принцесса Чамен
драма, мелодрама, исторический
2009, Южная Корея
Новости о Ё Джин-гу
Миссис Лим проводит новогодние каникулы в Южной Корее в трейлере фильма «Отпуск по-корейски»
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
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В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
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Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
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