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Ё Джин-гу
Ё Джин-гу Yeo Jin-goo
Киноафиша Персоны Ё Джин-гу

Ё Джин-гу

Yeo Jin-goo

Дата рождения
13 августа 1997
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Сеул, Республика Корея

Популярные фильмы

Отпуск по-корейски 7.2
Отпуск по-корейски (2022)
Отель «Дель Луна» 7.0
Отель «Дель Луна» (2019)
Захват самолёта 6.8
Захват самолёта (2024)

Фильмография Ё Джин-гу

Жанр
Год
Все 11 Фильмы 3 Сериалы 8 Актер 11
Захват самолёта 6.8
Захват самолёта Hijack 1971
боевик, криминал, триллер 2024, Южная Корея
Битва в проливе Норян 6.5
Битва в проливе Норян Noryang
боевик, биография, исторический 2023, Южная Корея
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Отпуск по-корейски 7.2
Отпуск по-корейски Ajoomma
комедия, драма 2022, Сингапур / Южная Корея
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Монстр
Монстр
драма, триллер 2021, Южная Корея
Идеальный парень
Идеальный парень
драма, комедия, мелодрама 2019, Южная Корея
Коронованный шут
Коронованный шут
драма, исторический 2019, Южная Корея
Отель «Дель Луна» 7
Отель «Дель Луна»
драма, фэнтези, мелодрама 2019, Южная Корея
Воссоединение миров
Воссоединение миров
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, Южная Корея
Круг
Круг
фантастика, детектив 2017, Южная Корея
Апельсиновый мармелад
Апельсиновый мармелад
фэнтези, мелодрама 2015, Южная Корея
Принцесса Чамен
Принцесса Чамен
драма, мелодрама, исторический 2009, Южная Корея
Новости о Ё Джин-гу
Миссис Лим проводит новогодние каникулы в Южной Корее в трейлере фильма «Отпуск по-корейски»
Миссис Лим проводит новогодние каникулы в Южной Корее в трейлере фильма «Отпуск по-корейски»
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
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Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
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Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
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