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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
6 постеров
Киноафиша
Сериалы
Идеальный парень
Идеальный парень (2019 - 2019)
My Absolute Boyfriend
18+
драма
комедия
мелодрама
Год выпуска
2019
Страна
Южная Корея
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
34 минуты
Телеканал
SBS
Продолжительность сериала
22 часа 40 минут
О чем сериал
Визажистка влюбляется в робота, который запрограммирован быть идеальным бойфрендом.
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В ролях
В ролях
Ё Джин-гу
Юн Щи-юн
Хон Джон-хён
Пак Сыль-ги
Чхве Сон-вон
Пан Мин-а
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.9
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2019,
40 эпизодов
Отзывы о сериале
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