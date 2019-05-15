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Постер сериала Идеальный парень
Постер сериала Идеальный парень
Постер сериала Идеальный парень
Постер сериала Идеальный парень
Постер сериала Идеальный парень
Постер сериала Идеальный парень
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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6 постеров
Киноафиша Сериалы Идеальный парень

Идеальный парень (2019 - 2019)

My Absolute Boyfriend 18+
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 34 минуты
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 22 часа 40 минут

О чем сериал

Визажистка влюбляется в робота, который запрограммирован быть идеальным бойфрендом.

В ролях
В ролях
Ё Джин-гу
Ё Джин-гу
Юн Щи-юн
Хон Джон-хён
Пак Сыль-ги
Чхве Сон-вон
Пан Мин-а
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Идеальный парень - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 40 эпизодов
 
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