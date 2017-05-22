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Киноафиша Сериалы Круг

Круг (2017 - 2017)

Sseokeul 16+
Год выпуска 2017
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут
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О чем сериал

Братьям-близнецам Ким У-джину и Ким Бум-гюн было 11 лет, когда они стали участниками первого контакта с внеземной цивилизацией. Гуманоид по прозвищу Бёль, принявшая облик красивой девушки, ненадолго становится частью их семьи, а позже бесследно исчезает вместе с отцом мальчишек. Десять лет спустя У-джин учится на невролога, а Бум-гюн одержим идеей разыскать папу и инопланетянку. Еще через 20 лет детектив Ким Джун-хёк берется за расследование таинственного исчезновения близнецов, которое как-то связано с порядками нового, поделенного на две части, несправедливого мира.
 

В ролях
В ролях
Кон Сын-ён
Ким Ган-у
Сон Ён-гю
Мин Сон-ук
Чон Ин Сон
Хан Сан-джин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Круг - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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