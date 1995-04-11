Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Телекинез"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Ли До-хён
Lee Do-hyeon
Киноафиша
Персоны
Ли До-хён
Ли До-хён
Lee Do-hyeon
Дата рождения
11 апреля 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Коян, Южная Корея
Популярные фильмы
Отель «Дель Луна»
(2019)
7
Монстр
(2021)
0
Великолепное шоу
(2019)
0
Фильмография Ли До-хён
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2021
2020
2019
Все
4
Сериалы
4
Актер
4
Монстр
драма, триллер
2021, Корея
Милый дом
ужасы, фантастика, триллер
2020, Корея
Великолепное шоу
драма
2019, Корея
7
Отель «Дель Луна»
драма, фэнтези, мелодрама
2019, Корея
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)