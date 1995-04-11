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Фильмография
Ли До-хён
Lee Do-hyeon
Киноафиша
Персоны
Ли До-хён
Ли До-хён
Lee Do-hyeon
Дата рождения
11 апреля 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Коян, Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.3
Плохая мать
(2023)
8.1
Майская молодость
(2021)
7.9
Монстр
(2021)
Фильмография Ли До-хён
7.6
Проклятие. Зов могилы
Pamyo
ужасы, детектив, триллер
2024, Южная Корея
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8.3
Плохая мать
драма, комедия, криминал, дорама
2023, Южная Корея
7.8
Торжество мести
драма, дорама
2022, Южная Корея
8.1
Майская молодость
драма, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
7.9
Монстр
драма, триллер, дорама
2021, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Меланхолия
драма, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
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✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.9
Милый дом
ужасы, фантастика, триллер, дорама
2020, Южная Корея
7
Великолепное шоу
драма, дорама
2019, Южная Корея
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