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Постер к сериалу Монстр
Постер к сериалу Монстр
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Постер к сериалу Монстр
Постер к сериалу Монстр
Постер к сериалу Монстр
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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5 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Киноафиша Сериалы Монстр
Монстр (2021 - 2021) Goemul 16+
Год выпуска 2021
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал jTBC
Продолжительность 16 часов 0 минут
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О чем сериал

Сериал «Монстр» – это корейский детектив об охоте на изощренного и хитрого серийного убийцу. Следователь по имени Ли Дон-сик переживает разочарование в своей профессии. Он переводится из крупного полицейского управления в тихий городок, где никогда ничего не происходит. Его напарником оказывается молодой и самовлюбленный полицейский Хан Джи-вон, отец которого занимает высокую должность. Но выясняется, что и в этом захолустье иногда случаются преступления. В городе начинают происходить страшные убийства.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Киль Хэ-ён
Ё Джин-гу
Ким Щин-нок
Щин Ха-гюн
Чхве Дэ-хун
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Монстр - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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