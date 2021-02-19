Сериал «Монстр» – это корейский детектив об охоте на изощренного и хитрого серийного убийцу. Следователь по имени Ли Дон-сик переживает разочарование в своей профессии. Он переводится из крупного полицейского управления в тихий городок, где никогда ничего не происходит. Его напарником оказывается молодой и самовлюбленный полицейский Хан Джи-вон, отец которого занимает высокую должность. Но выясняется, что и в этом захолустье иногда случаются преступления. В городе начинают происходить страшные убийства.