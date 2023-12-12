История о морской битве в проливе Норян 16 декабря 1598 года, последней битвы Имджинской войны. Корейский флот из 150 кораблей под предводительством адмирала Ли Сунсина противостоит 500 судам японских агрессоров.
ПроизводствоAcemaker Movieworks, Big Stone Pictures, Lotte Entertainment
Другие названия
Noryang: Jugeumui Bada, Noryang: Deadly Sea, Noryang: Sea of Death, 露梁：死亡之海, Der Admiral - Tödliche See, Morskie diabły, Noryang, Noryang : L'affrontement final, Noryang: Biển Chết, Noryang: La batalla final, Noryang: La Battaglia Finale, Noryang: O Mar da Morte, Noryangi lahing, Битва в проливе Норян, ノリャン －死の海－, نوريانغ: البحر المميت, Der Admiral 3 - Tödliche See, 鸣梁海战2