Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Битва в проливе Норян
6.5
Битва в проливе Норян - Трейлер
Киноафиша Фильмы Битва в проливе Норян
6.5

Битва в проливе Норян

, 2023
Noryang
Южная Корея / боевик, биография, исторический / 18+
Трейлеры
Постер фильма Битва в проливе Норян
6.5
Битва в проливе Норян - Трейлер
Битва в проливе Норян  Трейлер

О фильме

История о морской битве в проливе Норян 16 декабря 1598 года, последней битвы Имджинской войны. Корейский флот из 150 кораблей под предводительством адмирала Ли Сунсина противостоит 500 судам японских агрессоров.

В ролях

Хо Джун-хо
Lung Ja-Ryong
Ан Сон-бон
Ким Юн-сок
Admiral Yi Sun-Shin
Чжэ Ён Чон
Chen Lin
Ё Джин-гу
Ё Джин-гу
Yoonseuk Back
Shimazu
Kim Sung-kyu
Junsa
Ли Гю-хён
Arima Harunobu
Ли Му-сэн
Ли Му-сэн
Konishi Yukinaga
Чхве Дон-мун
Song Hee-Rip
Ан Бо-хён
Lee Hoe
Park Myung-Hoon
Moriatsu
Режиссер Ким Хан-мин
Сценарист Ким Хан-мин, Na-ra Lee, Hong-gi Yun
Композитор Ким Тхэсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 13 августа 2025
Премьера в мире 12 декабря 2023
Дата выхода
4 января 2024 Австралия
29 декабря 2023 Великобритания
29 декабря 2023 Монголия
4 января 2024 Новая Зеландия
5 июля 2024 ОАЭ PG12
23 февраля 2024 Польша
5 января 2024 США
20 декабря 2023 Южная Корея 12

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $34 210 966
Производство Acemaker Movieworks, Big Stone Pictures, Lotte Entertainment
Другие названия
Noryang: Jugeumui Bada, Noryang: Deadly Sea, Noryang: Sea of Death, 露梁：死亡之海, Der Admiral - Tödliche See, Morskie diabły, Noryang, Noryang : L'affrontement final, Noryang: Biển Chết, Noryang: La batalla final, Noryang: La Battaglia Finale, Noryang: O Mar da Morte, Noryangi lahing, Битва в проливе Норян, ノリャン －死の海－, نوريانغ: البحر المميت, Der Admiral 3 - Tödliche See, 鸣梁海战2

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Битва в проливе Норян - Трейлер
Битва в проливе Норян Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Битва в проливе Норян - смотреть в онлайн-кинотеатре

Битва в проливе Норян
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Мошенники
2026, Казахстан, драма
Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите
Дополнительные зимние каникулы: школьники будут отдыхать на неделю больше уже с 2027 года
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше