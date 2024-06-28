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Битва в проливе Норян - trailer
Киноафиша Трейлеры Битва в проливе Норян. Trailer

Битва в проливе Норян. Trailer

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Дата публикации: 28 июня 2024
Битва в проливе Норян – История о морской битве в проливе Норян 16 декабря 1598 года, последней битвы Имджинской войны. Корейский флот из 150 кораблей под предводительством адмирала Ли Сунсина противостоит 500 судам японских агрессоров.
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