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Битва в проливе Норян. Trailer
Битва в проливе Норян. Trailer
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Дата публикации: 28 июня 2024
Битва в проливе Норян
– История о морской битве в проливе Норян 16 декабря 1598 года, последней битвы Имджинской войны. Корейский флот из 150 кораблей под предводительством адмирала Ли Сунсина противостоит 500 судам японских агрессоров.
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6.5
Битва в проливе Норян
боевик, биография, исторический, 2023, Южная Корея
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