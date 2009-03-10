Согласно 2000-летней легенде, королевство Наннан обладало мистическим Барабаном Чамён, который начинал звучать сам по себе, если поблизости враги. В действительности же Барабан воплощен в дочери короля, Принцессе Чамён. Начало войны, государство Когурё хочет напасть на плодородный Наннан, враги у границы. Но барабан молчит - принцесса Наннана Рахи пытается убить собственную сестру, принцессу Чамён из-за любви Рахи и принца вражеского государства Когурё Ходона, и она готова предать свой народ из-за этой любви.