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Постер сериала Принцесса Чамен
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Киноафиша Сериалы Принцесса Чамен

Принцесса Чамен (2009 - 2009)

Jamyeonggo 18+
Год выпуска 2009
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 45 часов 30 минут

О чем сериал

Согласно 2000-летней легенде, королевство Наннан обладало мистическим Барабаном Чамён, который начинал звучать сам по себе, если поблизости враги. В действительности же Барабан воплощен в дочери короля, Принцессе Чамён. Начало войны, государство Когурё хочет напасть на плодородный Наннан, враги у границы. Но барабан молчит - принцесса Наннана Рахи пытается убить собственную сестру, принцессу Чамён из-за любви Рахи и принца вражеского государства Когурё Ходона, и она готова предать свой народ из-за этой любви.

В ролях
В ролях
Рео Вон Чжон
Ким Сон-нён
Ё Джин-гу
Ё Джин-гу
Чон Гён-хо
Ли Ми-сук
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Принцесса Чамен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 39 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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