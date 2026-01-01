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Озлем Токаслан
Özlem Tokaslan
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Персоны
Озлем Токаслан
Озлем Токаслан
Özlem Tokaslan
Дата рождения
13 ноября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.5
Современная женщина
(2022)
7.2
Ранняя пташка
(2018)
7.1
Бурные аплодисменты
(2024)
Фильмография Озлем Токаслан
7.1
Бурные аплодисменты
драма
2024, Турция
7.5
Современная женщина
драма
2022, Турция
6.2
Идеальный арендатор
драма
2022, Турция
5
Обман
драма
2022, Турция
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7.2
Ранняя пташка
комедия, мелодрама
2018, Турция
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4.8
Номер 309
комедия, мелодрама
2016, Турция
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