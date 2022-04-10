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Демет Оздемир
Демет Оздемир
Demet Özdemir
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Демет Оздемир
Demet Özdemir
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Дата рождения
26 февраля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Демет Оздемир
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Статьи о персоне
Не только на экранах? Звезда турецких сериалов вскрыл правду о связи с замужней партнершей
Знаменитость уже определился, с кем будет работать над новым проектом.
Написать
10 апреля 2022 09:00
Умеет вовремя остановиться: звезда «Ранней пташки» утерла нос Ханде Эрчел
Оздемир готовится к свадьбе с известным музыкантом.
1 комментарий
19 марта 2022 13:00
Главная соперница Ханде Эрчел ликует: вот что произошло
Знаменитость заставила поклонников активно обсуждать свою личную жизнь.
Написать
7 марта 2022 09:15
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