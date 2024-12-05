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Постер сериала Холдинг
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Киноафиша Сериалы Холдинг

Холдинг (2024 - 2024)

Holding 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 30 минут
Телеканал ATV
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Турецкая драма рассказывает о Джейде — сильной и целеустремлённой женщине, ставшей чемпионкой мира по фридайвингу и решившей взять управление семейным бизнесом в свои руки. Однако путь к вершине оказывается куда труднее, чем спортивные рекорды: против неё выступают не только представители мафии, но и собственные братья и сёстры, не желающие видеть её у руля компании. На каждом шагу Джейду поджидают испытания, предательства и скрытые враги, стремящиеся доказать, что ей не по силам справиться с этим миром. Но именно в этом сражении она встречает людей, способных изменить её судьбу — одни помогают, другие лишь маскируются под союзников. Удастся ли Джейде дойти до конца или тяжесть борьбы окажется непосильной — решится на этом опасном и непредсказуемом пути.          Спросить ChatGPT

В ролях
В ролях
Мелиса Дёнгель
Мелиса Дёнгель
Шебнем Хассанисоуги
Шебнем Хассанисоуги
Джанер Топчу
Туба Сунгуролу
Эрдал Озъягджылар
Мустафа Юстюндаг
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.1 IMDb
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Сезоны
Холдинг - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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