Турецкая драма рассказывает о Джейде — сильной и целеустремлённой женщине, ставшей чемпионкой мира по фридайвингу и решившей взять управление семейным бизнесом в свои руки. Однако путь к вершине оказывается куда труднее, чем спортивные рекорды: против неё выступают не только представители мафии, но и собственные братья и сёстры, не желающие видеть её у руля компании. На каждом шагу Джейду поджидают испытания, предательства и скрытые враги, стремящиеся доказать, что ей не по силам справиться с этим миром. Но именно в этом сражении она встречает людей, способных изменить её судьбу — одни помогают, другие лишь маскируются под союзников. Удастся ли Джейде дойти до конца или тяжесть борьбы окажется непосильной — решится на этом опасном и непредсказуемом пути. Спросить ChatGPT