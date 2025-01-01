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Берат Енильмез
Берат Енильмез Berat Yenilmez
Киноафиша Персоны Берат Енильмез

Берат Енильмез

Berat Yenilmez

Дата рождения
5 октября 1970
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Адапазари, Турция

Популярные фильмы

Ранняя пташка 7.4
Ранняя пташка (2018)
Красивее, чем ты 0.0
Красивее, чем ты (2022)

Фильмография Берат Енильмез

Жанр
Год
Все 2 Сериалы 2 Актер 2
Красивее, чем ты
Красивее, чем ты
драма, комедия 2022, Турция
Ранняя пташка 7.4
Ранняя пташка
комедия, мелодрама 2018, Турция
Место встречи — 18 августа, формат — 20 серий саботажа: в 4 сезоне «Папиных дочек» ждем возвращения старых героев
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