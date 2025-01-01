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Берат Енильмез
Berat Yenilmez
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Персоны
Берат Енильмез
Берат Енильмез
Berat Yenilmez
Дата рождения
5 октября 1970
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Адапазари, Турция
Популярные фильмы
7.4
Ранняя пташка
(2018)
0.0
Красивее, чем ты
(2022)
Фильмография Берат Енильмез
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2022
2018
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
Красивее, чем ты
драма, комедия
2022, Турция
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7.4
Ранняя пташка
комедия, мелодрама
2018, Турция
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