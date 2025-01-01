Берат Енильмез

Место встречи — 18 августа, формат — 20 серий саботажа: в 4 сезоне «Папиных дочек» ждем возвращения старых героев

«Это просто guilty pleasure»: 75 000 000 зрителей выбрали самый странный боевик лета — смотрели «Главы государств»?

Секреты есть не только у Уэнсдэй: кто есть кто в семейке Аддамс?

Денежки-то бабай унес, и окончания цитат тоже: закончите 5 легендарных фраз из «Любовь и голуби» — без «Людки» и «Дяди Мити» (тест)

Танос, Фронтмен или 456-й? Тест покажет, кем бы вы стали в «Игре в кальмара» от Netflix

«Большая честь для меня»: Хью Лори стал новым Дамблдором в «Гарри Поттере», но речь не про сериал НВО (А Волдеморт теперь — звезда «Дэдпула»)

Старки повсюду, но вместе — почти никогда: один момент в «Игре престолов» до сих пор не дает покоя фанатам

«Толкин вертится в гробу»: Маск устроил разнос «Кольцам власти» — похвалил лишь одну героиню

5 фильмов, которые вы не узнаете по оригинальному названию: переводчики сошли с ума — и так появились десятки новых «Астралов»

«Будет плохим, никому не понравится»: Устюгов похоронил продолжение «Ментовских войн» — к роли Шилова не вернется даже за большие деньги