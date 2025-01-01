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Биранд Тунджа
Birand Tunca
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Персоны
Биранд Тунджа
Биранд Тунджа
Birand Tunca
Дата рождения
5 октября 1990
Возраст
34 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Рост
187 см
Популярные фильмы
7.4
Ранняя пташка
(2018)
0.0
От кого мы убегали, мама?
(2023)
Фильмография Биранд Тунджа
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2023
2018
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
От кого мы убегали, мама?
драма
2023, Турция
7.4
Ранняя пташка
комедия, мелодрама
2018, Турция
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