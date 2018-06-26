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Постер к сериалу Ранняя пташка
Постер к сериалу Ранняя пташка
Постер к сериалу Ранняя пташка
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
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3 постера
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Ранняя пташка
Ранняя пташка (2018 - 2019) Erkenci Kuş
Год выпуска 2018
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность 102 часа 0 минут
О чем сериал

Прекрасная и жизнерадостная Санем получила от своего отца прозвище «Ранняя пташка» из-за того, что каждое утро просыпается раньше всех и спешит начать свой день. Девушка мечтает однажды стать известной писательницей, но пока живет со своими родителями и помогает отцу в семейном магазине. Все меняется, когда родные девушки ставят ее перед выбором: выйти замуж за человека, которого она не любит, или устроиться на достойную работу. Девушка и не подозревает, что это решение перевернет ее жизнь с ног на голову. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джан Яман
Джан Яман Can Divit
Демет Оздемир
Демет Оздемир Sanem Aydın
Berat Yenilmez Nihat Aydın
Озлем Токаслан Mevkibe Aydın
Tuğçe Kumral Deren Keskin
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ранняя пташка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 51 эпизод
 
Кадры из сериала
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