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Постер сериала Дом, в котором ты родился - твоя судьба
Постер сериала Дом, в котором ты родился - твоя судьба
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Дом, в котором ты родился - твоя судьба

Дом, в котором ты родился - твоя судьба (2019 - 2021)

Dogdugun ev kaderindir 18+
Год выпуска 2019
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал TV8
Продолжительность сериала 86 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Дом, в котором ты родился – твоя судьба» рассказывает историю юной девушки Зейнеп, которая разрывается между двумя своими семьями. Считается, что судьбу ребенка начинает писать за него его мать. Однако у Зейнеп сразу две матери, поэтому она не может понять, какой путь отведен ей Аллахом. Одна женщина родила ее, но пожертвовала собственным счастьем ради благополучия дочери – с болью в сердце отдала малышку на воспитание в богатый дом. А другая мать вырастила ее, возлагая на Зейнеп немалые надежды.

В ролях
В ролях
Зухал Генцер Эркайя
Демет Оздемир
Демет Оздемир
Ибрагим Челиккол
Ибрагим Челиккол
Энгин Озтюрк
Энгин Озтюрк
Элиф Сонмез
Энгин Хепилери
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb
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Сезоны
Дом, в котором ты родился - твоя судьба - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 12 эпизодов
 
Дом, в котором ты родился - твоя судьба - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 31 эпизод
 
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