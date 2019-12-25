Сериал «Дом, в котором ты родился – твоя судьба» рассказывает историю юной девушки Зейнеп, которая разрывается между двумя своими семьями. Считается, что судьбу ребенка начинает писать за него его мать. Однако у Зейнеп сразу две матери, поэтому она не может понять, какой путь отведен ей Аллахом. Одна женщина родила ее, но пожертвовала собственным счастьем ради благополучия дочери – с болью в сердце отдала малышку на воспитание в богатый дом. А другая мать вырастила ее, возлагая на Зейнеп немалые надежды.