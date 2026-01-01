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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Мине Тугай
Mine Tugay
Киноафиша
Персоны
Мине Тугай
Мине Тугай
Mine Tugay
Дата рождения
28 июля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Конья, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.6
Бехзат: Серийные преступления в Анкаре
(2010)
7.2
Бесценное время
(2010)
6.9
Пустота
(2021)
Фильмография Мине Тугай
5
Долг жизни
драма
2024, Турция
5.8
Улыбнись своей судьбе
драма
2022, Турция
6.9
Пустота
драма, триллер, детектив
2021, Турция
6.4
Жестокий Стамбул
драма
2019, Турция
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5.9
Запах клубники
комедия, мелодрама
2015, Турция
7.2
Бесценное время
драма
2010, Турция
8.6
Бехзат: Серийные преступления в Анкаре
драма, боевик, криминал
2010, Турция
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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