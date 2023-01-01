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Фильмография
Мине Тугай
Mine Tugay
Киноафиша
Персоны
Мине Тугай
Мине Тугай
Mine Tugay
Дата рождения
28 июля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Конья, Турция
Популярные фильмы
Жестокий Стамбул
(2019)
7.6363635
Улыбнись своей судьбе
(2022)
0
Запах клубники
(2015)
0
Фильмография Мине Тугай
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2022
2019
2015
Все
3
Сериалы
3
Актриса
3
Улыбнись своей судьбе
драма
2022, Турция
7.6
Жестокий Стамбул
драма
2019, Турция
Запах клубники
комедия, мелодрама
2015, Турция
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