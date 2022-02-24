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Алиетт Офейм
Алиетт Офейм
Aliette Opheim
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Алиетт Офейм
Aliette Opheim
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Дата рождения
21 июля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Тебю, Швеция
Рост
165 см
Биография Алиетт Офейм
Родилась 21 июля 1985 года. Тебю, Швеция.
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Фильмография Алиетт Офейм
Черный краб
боевик, приключения, фантастика
2022, Швеция
6.0
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Нуми Рапас пересекает ледяную пустыню ради окончания войны в трейлере экшен-триллера «Черный краб»
В основу шведского фильма лег одноименный роман, а премьера состоится на Netflix уже весной.
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24 февраля 2022 14:50
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