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Постер к сериалу Медвежий угол
Постер к сериалу Медвежий угол
Постер к сериалу Медвежий угол
Постер к сериалу Медвежий угол
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Медвежий угол
Медвежий угол (2020 - 2020) Björnstad 18+
Год выпуска 2020
Страна Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Медвежий угол» — скандинавский мини-сериал, снятый в детективном жанре. Сюжет шоу основан на известном шведском бестселлере. Действие происходит в небольшом городе под названием Бьорнстад. В один прекрасный день в этом месте происходит шокирующее событие: дочь директора местной команды по хоккею оказывается изнасилована прямо накануне важного матча. Самое ужасное, что основным подозреваемым по делу является лучший хоккеист этой команды. Но виноват ли парень в содеянном? И если нет, то кто и зачем хочет его подставить?

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тобиаш Зиллиакус
Алиетт Офейм
Алиетт Офейм
Шарлотта Йонсон
Ульф Штенберг
Мириам Бенте
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Медвежий угол - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 5 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Медвежий угол
Кадры из сериала
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