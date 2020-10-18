«Медвежий угол» — скандинавский мини-сериал, снятый в детективном жанре. Сюжет шоу основан на известном шведском бестселлере. Действие происходит в небольшом городе под названием Бьорнстад. В один прекрасный день в этом месте происходит шокирующее событие: дочь директора местной команды по хоккею оказывается изнасилована прямо накануне важного матча. Самое ужасное, что основным подозреваемым по делу является лучший хоккеист этой команды. Но виноват ли парень в содеянном? И если нет, то кто и зачем хочет его подставить?