«Катла» — исландский хоррор, созданный американской стриминговой компанией Netflix. Действие нового шоу разворачивается в небольшом городе, расположенном на северном острове. Извержение вулкана Катла, который много лет провел в спячке, приводит к самым неожиданным последствиям. На волю выходят невиданные и весьма пугающие темные силы — теперь ничто не сможет сдержать их от реального мира людей. Местные жители даже не подозревают о том, какой ужас ждет их в ближайшие несколько дней. Смогут ли они побороть загадочных демонов?