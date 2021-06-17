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мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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Киноафиша Сериалы Катла
Катла (2021 - …) Katla 18+
Год выпуска 2021
Страна Исландия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Катла» — исландский хоррор, созданный американской стриминговой компанией Netflix. Действие нового шоу разворачивается в небольшом городе, расположенном на северном острове. Извержение вулкана Катла, который много лет провел в спячке, приводит к самым неожиданным последствиям. На волю выходят невиданные и весьма пугающие темные силы — теперь ничто не сможет сдержать их от реального мира людей. Местные жители даже не подозревают о том, какой ужас ждет их в ближайшие несколько дней. Смогут ли они побороть загадочных демонов?

Катла - трейлер
Катла
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Алиетт Офейм
Алиетт Офейм
Балтазар Бреки Сампер
Балтазар Бреки Сампер
Гвюдрун Эйфьорд
Ирис Таня Флигенринг
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Катла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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