Скандинавский мистический триллер о группе друзей на крайнем севере в окружении призраков. Швеция, Дания и Норвегия объединили усилия, чтобы создать сериал, воплощающий типичный скандинавский хоррор. История разворачивается в северной Швеции, некогда населённой коренными жителями, саамами. Здесь жив дух древних языческих легенд. А ещё тут находится заброшенный лыжный курорт. Давным-давно здесь была убита семья — база так и не открылась. Но богатые молодые люди готовы купить весь комплекс за бесценок и хорошо на нём заработать. Йохан, главный герой, не суеверен — в отличие от его девушки Ханны. Но всё оказывается не так просто. Немногочисленные местные жители, по-видимому, настроены против того, чтобы чужаки покупали место. Они боятся того, что новые хозяева потревожат призраков мрачного прошлого. Очень скоро весёлая компания Йохана и его друзей убеждается, что призраки в данном случае — вовсе не метафора.