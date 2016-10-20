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Постер сериала Черное озеро
Постер сериала Черное озеро
Постер сериала Черное озеро
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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3 постера
Киноафиша Сериалы Черное озеро

Черное озеро (2016 - 2018)

Svartsjön 18+
Год выпуска 2016
Страна Швеция/Дания/Норвегия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал TV3
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

Скандинавский мистический триллер о группе друзей на крайнем севере в окружении призраков. Швеция, Дания и Норвегия объединили усилия, чтобы создать сериал, воплощающий типичный скандинавский хоррор. История разворачивается в северной Швеции, некогда населённой коренными жителями, саамами. Здесь жив дух древних языческих легенд. А ещё тут находится заброшенный лыжный курорт. Давным-давно здесь была убита семья — база так и не открылась. Но богатые молодые люди готовы купить весь комплекс за бесценок и хорошо на нём заработать. Йохан, главный герой, не суеверен — в отличие от его девушки Ханны. Но всё оказывается не так просто. Немногочисленные местные жители, по-видимому, настроены против того, чтобы чужаки покупали место. Они боятся того, что новые хозяева потревожат призраков мрачного прошлого. Очень скоро весёлая компания Йохана и его друзей убеждается, что призраки в данном случае — вовсе не метафора.

В ролях
В ролях
Филип Берг
Филип Берг
Сара-Софи Бусснина
Сара-Софи Бусснина
Вальтер Скарсгард
Вальтер Скарсгард
Алиетт Офейм
Алиетт Офейм
Алида Морберг
Виктор фон Ширах
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.1 IMDb
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Сезоны
Черное озеро - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 8 эпизодов
 
Черное озеро - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 8 эпизодов
 
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