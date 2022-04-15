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Постер сериала Летнее время
Постер сериала Летнее время
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Летнее время

Летнее время (2022 - 2022)

Summertime Rendering 18+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 25 минут

О чем сериал

17-летний Синпэй возвращается из Токио на родной остров, где прошло его детство, чтобы проститься с Усио, с которой они вместе росли. Её смерть, произошедшая при попытке спасти тонущую девочку, на первый взгляд кажется несчастным случаем. Однако вскоре Синпэй начинает замечать множество странностей в этой истории. Чем больше он углубляется в детали происшествия, тем яснее становится, что смерть Усио — не просто трагическое стечение обстоятельств. Ситуация усложняется, когда он сталкивается с местной легендой о «теневой болезни»: если человек случайно увидит своего двойника, ему суждено умереть в течение нескольких дней.

В ролях
В ролях
Кэнсё Оно
Ёко Хикаса
Ёко Хикаса
Нацуки Ханаэ
Нацуки Ханаэ
Эми Ло
Маки Кавасэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.2 IMDb
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Сезоны
Летнее время - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 25 эпизодов
 
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