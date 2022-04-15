17-летний Синпэй возвращается из Токио на родной остров, где прошло его детство, чтобы проститься с Усио, с которой они вместе росли. Её смерть, произошедшая при попытке спасти тонущую девочку, на первый взгляд кажется несчастным случаем. Однако вскоре Синпэй начинает замечать множество странностей в этой истории. Чем больше он углубляется в детали происшествия, тем яснее становится, что смерть Усио — не просто трагическое стечение обстоятельств. Ситуация усложняется, когда он сталкивается с местной легендой о «теневой болезни»: если человек случайно увидит своего двойника, ему суждено умереть в течение нескольких дней.