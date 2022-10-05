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Киноафиша Сериалы Кардинал теней

Кардинал теней (2022 - …)

Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 18+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 12 часов 48 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается молодой человек по имени Сид, которому всегда нравились люди за кулисами, те, кто не ведет себя открыто, зато появляется только в самый важный момент и, сделав дело, пропадает без следа. В современных реалиях это непросто, поскольку что ни делай, а против ядерного оружия не попрешь. И вот, думая о методах отражения атомной бомбы голыми руками, герой приходит к выводу, что без волшебства тут не обойтись. Спустя некоторое время молодой человек и впрямь оказался в мире, где есть магия...

В ролях
В ролях
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Ёко Хикаса
Ёко Хикаса
Маая Утида
Хисако Канэмото
Аи Файруз
Харука Сираиси
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
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7.8 IMDb
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Сезоны
Кардинал теней - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 20 эпизодов
 
Кардинал теней - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 12 эпизодов
 
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