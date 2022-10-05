В центре событий оказывается молодой человек по имени Сид, которому всегда нравились люди за кулисами, те, кто не ведет себя открыто, зато появляется только в самый важный момент и, сделав дело, пропадает без следа. В современных реалиях это непросто, поскольку что ни делай, а против ядерного оружия не попрешь. И вот, думая о методах отражения атомной бомбы голыми руками, герой приходит к выводу, что без волшебства тут не обойтись. Спустя некоторое время молодой человек и впрямь оказался в мире, где есть магия...