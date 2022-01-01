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Джули Хесмондал
Джули Хесмондал
Julie Hesmondhalgh
О персоне
Фильмография
Джули Хесмондал
Julie Hesmondhalgh
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Дата рождения
25 февраля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Аккрингтон, Англия, Великобритания
Рост
162 см
Биография Джули Хесмондал
Родилась 25 февраля 1970 года. Аккрингтон, Англия, Великобритания.
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