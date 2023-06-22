Сериал «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман получит второй сезон

Весной прошлого года появилась информация о планах на продолжение сериала «Девять совсем незнакомых людей», а теперь эта информация подтвердилась. Стриминговый сервис Hulu официально продлил хитовый психологический триллер на второй сезон.

Наряду с этим стали известны подробности актерского состава. Вместе с Николь Кидман, которая вернется к образу загадочного доктора Маши, в новом сезоне снимутся звезда «Белого лотоса» и «Одних из нас» Мюррэй Бартлетт, а также Лив Ульман («Сцены из супружеской жизни»), Долли де Леон («Треугольник печали»), Мэйси Ричардсон-Селлерс («Легенды завтрашнего дня») и Арас Айдын («Побег»).

Действие первого сезона разворачивается на территории оздоровительного курортного отеля, куда прибывает группа никак не связанных друг с другом персонажей, чтобы сбежать от бытовых проблем. Преодолевать трудности им помогает таинственная доктор Маша, но ее способы «лечения» крайней нетрадиционные и даже опасные. Согласно данным Deadline, сюжет второго сезона построен по аналогичной формуле, но действие перенесено в Альпы. На протяжении десяти дней Маша будет лечить от стресса новую группу незнакомцев.

В основу первого сезона лег одноименный бестселлер писательницы Лиана Мориарти («Большая маленькая ложь»). Шоураннером выступил Дэвид Э. Келли («Отыграть назад», «Большая маленькая ложь»), а режиссурой всех восьми эпизодов занимался Джонатан Левин («Жизнь прекрасна»). Творческая команда второго сезона пока не раскрывается.