Киноафиша
Персоны
Мюррэй Бартлетт
Награды
Награды и номинации Мюррэя Бартлетта
Murray Bartlett
Награды
Награды и номинации Мюррэя Бартлетта
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
