Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Меган Фоллоуз
Megan Follows
Киноафиша
Персоны
Меган Фоллоуз
Меган Фоллоуз
Megan Follows
Дата рождения
14 марта 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Меган Фоллоуз
Родилась 14 марта 1968 года. Торонто, Онтарио, Канада.
Развернуть
Популярные фильмы
8.3
Расследования Мердока
(2008)
8.2
Секретные материалы
(1993)
8.1
Лонгмайр
(2012)
Фильмография Меган Фоллоуз
6.6
Крадущие небо
Stealing the Sky
комедия
2025, Канада
7.2
Кроличья нора
триллер
2023, США
6
Республика Сары
драма
2021, США
7.5
Хадсон и Рекс
драма, боевик, криминал
2019, Канада
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5
Зачарованные
драма, детектив, мистика
2018, США
7.4
Вайнона Эрп
драма, ужасы, вестерн
2016, США
7.4
Царство
драма, мелодрама, исторический
2013, США
8.1
Лонгмайр
драма, триллер, вестерн
2012, США
Показать еще
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить