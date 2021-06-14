«Республика Сары» — новый драматический сериал, повествующий об учительнице Саре из тихого провинциального города. Жизнь всех обитателей Грейлока серьезно меняется, когда во время раскопок рабочие случайно натыкаются на месторождение ценного минерала – колтана. По всему городу начинают распространяться слухи о том, что ради добычи этого минерала горнодобывающая фирма, принадлежащая государству, готова полностью уничтожить Грейлок. Спасти всех надеется местная учительница Сара, которая неожиданно находит лазейку в старых архивах. Оказывается, у Грейлока есть все шансы именовать себя независимым государством и отстоять неприкосновенность своих территорий.