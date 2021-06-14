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Постер к сериалу Республика Сары
Постер к сериалу Республика Сары
Постер к сериалу Республика Сары
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Республика Сары
Республика Сары (2021 - …) The Republic of Sarah 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 13 часов 0 минут
О чем сериал

«Республика Сары» — новый драматический сериал, повествующий об учительнице Саре из тихого провинциального города. Жизнь всех обитателей Грейлока серьезно меняется, когда во время раскопок рабочие случайно натыкаются на месторождение ценного минерала – колтана. По всему городу начинают распространяться слухи о том, что ради добычи этого минерала горнодобывающая фирма, принадлежащая государству, готова полностью уничтожить Грейлок. Спасти всех надеется местная учительница Сара, которая неожиданно находит лазейку в старых архивах. Оказывается, у Грейлока есть все шансы именовать себя независимым государством и отстоять неприкосновенность своих территорий.

Республика Сары - трейлер первого сезона
Республика Сары
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эллен Дэвид
Эллен Дэвид
Никола Коррейя-Дамуд
Никола Коррейя-Дамуд
Меган Фоллоуз
Меган Фоллоуз Ellen Cooper
Люк Митчелл
Люк Митчелл Danny Cooper
Ландри Бендер
Ландри Бендер Bella Whitmore
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Республика Сары - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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