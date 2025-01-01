Меню
Билл Лоуренс
Награды
Награды и номинации Билла Лоуренса
Bill Lawrence
О персоне
Награды
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
