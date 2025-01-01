Меню
Персоны
Джесси Армстронг
Награды
Награды и номинации Джесси Армстронга
Jesse Armstrong
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джесси Армстронга
Оскар 2010
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Situation Comedy
Победитель
Best Situation Comedy
Победитель
BAFTA 2024
Writer, Drama
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Writer, Drama
Номинант
BAFTA 2016
Best Scripted Comedy
Номинант
Best Scripted Comedy
Номинант
BAFTA 2012
Best Situation Comedy
Номинант
Best Situation Comedy
Номинант
BAFTA 2011
Best Situation Comedy
Номинант
BAFTA 2010
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Best Writer
Номинант
Best Situation Comedy
Номинант
Best Situation Comedy
Номинант
Best Writer
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Situation Comedy
Номинант
Best Writer
Номинант
Best Writer
Номинант
Best Situation Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Situation Comedy
Номинант
Best Situation Comedy
Номинант
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
