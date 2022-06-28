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Джесси Армстронг
Джесси Армстронг
Jesse Armstrong
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Джесси Армстронг
Jesse Armstrong
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Дата рождения
13 декабря 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Продюсер
Место рождения
Озуэстри, Англия, Великобритания
Биография Джесси Армстронга
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Новости о персоне
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Съемки четвертого сезона «Наследников» уже идут, появились первые сведения о сюжете
Шоу прочат триумф на предстоящей церемонии «Эмми».
Написать
28 июня 2022 15:07
Заключительный эпизод третьего сезона «Наследников» привлек рекордное для сериала число зрителей
За один день его посмотрели 1,7 миллиона зрителей.
Написать
14 декабря 2021 16:37
HBO продлил сериал «Наследники» на четвертый сезон
Он может стать для драмы последним.
Написать
27 октября 2021 10:31
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