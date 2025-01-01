Меню
Персоны
Стивен Левитан
Награды
Награды и номинации Стивена Левитана
Steven Levitan
О персоне
Новости
Награды
Награды и номинации Стивена Левитана
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший комедийный сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
BAFTA 2012
Best International
Номинант
