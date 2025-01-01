Меню
Награды и номинации Пендлтона Уорда

Pendleton Ward
Награды и номинации Пендлтона Уорда
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Short-Format Animated Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Best International
Победитель
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Best International
Победитель
Сандэнс 2013 Сандэнс 2013
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
 Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
