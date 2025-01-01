Меню
Пендлтон Уорд
Награды
Награды и номинации Пендлтона Уорда
Pendleton Ward
О персоне
Фильмография
Награды
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Short-Format Animated Program
Победитель
Outstanding Short-Format Animated Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
BAFTA 2014
Best International
Победитель
Best International
Победитель
BAFTA 2013
Best International
Победитель
Сандэнс 2013
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
