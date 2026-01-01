Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Марк Ганиме
Mark Ghanimé
Киноафиша
Персоны
Марк Ганиме
Марк Ганиме
Mark Ghanimé
Дата рождения
1 декабря 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Калгари, Альберта, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Биография Марка Ганиме
Родился 1 декабря 1977 года. Калгари, Альберта, Канада.
Развернуть
Популярные фильмы
7.7
Всем спокойной ночи
(2023)
7.4
Жирным шрифтом
(2017)
7.3
Вирджин-Ривер
(2019)
Фильмография Марка Ганиме
5.8
Сбежавшая невеста на Рождество
A Runaway Bride for Christmas
семейный
2025, США
4.8
Охотничьи домохозяйки
Hunting Housewives
драма, триллер
2024, Канада / США
6.9
Танец на снегу
A Dance in the Snow
мелодрама
2024, США
7.7
Всем спокойной ночи
To All A Good Night
мелодрама
2023, Канада
7.3
Вирджин-Ривер
драма, мелодрама
2019, США
7.4
Жирным шрифтом
драма, мелодрама
2017, США
7.2
Частные сыщики
драма, комедия, криминал
2016, Канада
7.1
Слэшер
ужасы, триллер, детектив
2016, Канада
Показать еще
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить