Всем спокойной ночи, 2023

В ролях
Jordy the Dog
Max the Dog
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Энди Микита
Сценарист
Betsy Morris
Композитор
Jordan Klassen, Taylor Swindells
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
7 декабря 2023
Премьера в мире
7 декабря 2023
Производство
Patrick Street Pictures, Province Pictures
Другие названия
To All a Good Night, À la recherche de mon ange gardien, A Picture Perfect Christmas, I svima laku noć, Karácsony Willow Glenben, Natale e altri rimedi, Svima laku noć, 祝大家晚安