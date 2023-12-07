Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Всем спокойной ночи
7.7
Киноафиша Фильмы Всем спокойной ночи
7.7

Всем спокойной ночи

, 2023
To All A Good Night
Канада / мелодрама / 18+
Постер фильма Всем спокойной ночи
7.7

В ролях

Марк Ганиме
Марк Ганиме
Sam
Крэйг Марч
Кимберли Састад
Ceci
Луиза Д’Оливера
Penny
Ayla Evans
Madison
Карен Крупер
Vivian
Лиэнн Лэпп
Ella
Элисон Арая
Abigail
Jordy the Dog
Max the Dog
John Innes
Mr. Benson
Trevor Leyenhorst
Ryan
Режиссер Энди Микита
Сценарист Betsy Morris
Композитор Jordan Klassen, Taylor Swindells
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 7 декабря 2023
Премьера в мире 7 декабря 2023
Производство Patrick Street Pictures, Province Pictures
Другие названия
To All a Good Night, À la recherche de mon ange gardien, A Picture Perfect Christmas, I svima laku noć, Karácsony Willow Glenben, Natale e altri rimedi, Svima laku noć, 祝大家晚安

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 12 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 26 августа 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше