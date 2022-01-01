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Дэвид Джунтоли
Дэвид Джунтоли
David Giuntoli
О персоне
Фильмография
Дэвид Джунтоли
David Giuntoli
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Дата рождения
18 июня 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Милуоки, Висконсин, США
Рост
180 см
Биография Дэвида Джунтоли
Родился 18 июня 1980 года. Милуоки, Висконсин, США.
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Фильмография Дэвида Джунтоли
Бэтмен: Душа дракона
боевик, приключения, анимация
2021, США
6.0
Сладкая парочка
комедия
2016, США
6.0
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