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Постер сериала Те, кто читают мысли зла
Постер сериала Те, кто читают мысли зла
Постер сериала Те, кто читают мысли зла
Постер сериала Те, кто читают мысли зла
Постер сериала Те, кто читают мысли зла
Постер сериала Те, кто читают мысли зла
Постер сериала Те, кто читают мысли зла
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Те, кто читают мысли зла

Те, кто читают мысли зла (2022 - 2022)

Agui Maeumeul Ilgneun Jadeul 18+
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут

О чем сериал

Детектив с нестандартным подходом и мышлением Сон Ха Ён становится первым профайлером в полиции Южной Кореи. Он выходит на след неуловимых преступников, проникая в их сознание. «Охотник за разумом» по-корейски: реалистичная детективная дорама с Ким Нам-гилем на основе книги-воспоминаний настоящего специалиста по профилированию.

Всё началось с поиска таинственного маньяка, нападающего на девушек. Расследуя это дело, Сон Ха Ён пообщался с заключённым, чтобы лучше понять образ мыслей убийцы. Такие методы едва не привели к скандалу, но в итоге они стали новым перспективным трендом. В полиции Сеула была создана экспериментальная группа для анализа поведения преступников. Проницательный Сон Ха Ён научился погружаться в самые тёмные уголки человеческой души, чтобы выводить злодеев на чистую воду. 

В ролях
В ролях
Ким Нам-гиль
Ким Нам-гиль
Чин Сон-гю
Чин Сон-гю
Рёун
Рёун
Чон Сун-вон
Чон Сун-вон
Ким Хе-ок
Ли Дэ-ён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Те, кто читают мысли зла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
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