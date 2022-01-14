Детектив с нестандартным подходом и мышлением Сон Ха Ён становится первым профайлером в полиции Южной Кореи. Он выходит на след неуловимых преступников, проникая в их сознание. «Охотник за разумом» по-корейски: реалистичная детективная дорама с Ким Нам-гилем на основе книги-воспоминаний настоящего специалиста по профилированию.

Всё началось с поиска таинственного маньяка, нападающего на девушек. Расследуя это дело, Сон Ха Ён пообщался с заключённым, чтобы лучше понять образ мыслей убийцы. Такие методы едва не привели к скандалу, но в итоге они стали новым перспективным трендом. В полиции Сеула была создана экспериментальная группа для анализа поведения преступников. Проницательный Сон Ха Ён научился погружаться в самые тёмные уголки человеческой души, чтобы выводить злодеев на чистую воду.