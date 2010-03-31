В центре событий оказывается девушка по имени Пак Кэ-ин — дизайнер мебели, дочь известного профессора архитектуры. В свои двадцать с небольшим лет она уже создала собственный бренд мебели. Однако развитию ее бизнеса мешает одно — инфантилизм. Кэ-ин слишком доверчива, пытается верить людям, чем многие пытаются воспользоваться. Но она все равно не теряет позитивного взгляда на вещи и меняться не хочет. Однажды девушка съезжается с молодым человеком по имени Чин-хо, которого считает гомосексуалистом.