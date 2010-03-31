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Постер сериала Личные предпочтения
Постер сериала Личные предпочтения
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Личные предпочтения

Личные предпочтения (2010 - 2010)

Gae-in-eui chwi-hyang 18+
Год выпуска 2010
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается девушка по имени Пак Кэ-ин — дизайнер мебели, дочь известного профессора архитектуры. В свои двадцать с небольшим лет она уже создала собственный бренд мебели. Однако развитию ее бизнеса мешает одно — инфантилизм. Кэ-ин слишком доверчива, пытается верить людям, чем многие пытаются воспользоваться. Но она все равно не теряет позитивного взгляда на вещи и меняться не хочет. Однажды девушка съезжается с молодым человеком по имени Чин-хо, которого считает гомосексуалистом.

В ролях
В ролях
Сон Йе Чин
Чо Ынджи
Ким Джи-сок
Ким Нам-гиль
Ким Нам-гиль
Ли Мин-хо
Ли Мин-хо
Кан Щин-иль
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Личные предпочтения - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 16 эпизодов
 
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