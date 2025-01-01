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Ким Вон-хэ
Ким Вон-хэ Kim Won-hae
Киноафиша Персоны Ким Вон-хэ

Ким Вон-хэ

Kim Won-hae

Дата рождения
6 апреля 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен

Популярные фильмы

Ты тоже человек? 8.5
Ты тоже человек? (2018)
Пока ты спишь 7.8
Пока ты спишь (2017)
Плохая мать 0.0
Плохая мать (2023)

Фильмография Ким Вон-хэ

Жанр
Год
Все 25 Сериалы 25 Актер 25
Страховка на случай развода
Страховка на случай развода
драма, комедия, мелодрама 2025, Южная Корея
Спустить курок
Спустить курок
драма, криминал, триллер 2025, Южная Корея
Плохая мать
Плохая мать
драма, комедия, криминал 2023, Южная Корея
Злой дух
Злой дух
триллер, детектив, ужасы 2023, Южная Корея
Те, кто читают мысли зла
Те, кто читают мысли зла
драма, триллер, детектив 2022, Южная Корея
Любовь по закону
Любовь по закону
мелодрама, комедия 2022, Южная Корея
Майская молодость
Майская молодость
драма, мелодрама 2021, Южная Корея
Как купить друга
Как купить друга
драма, мелодрама 2020, Южная Корея
День и ночь
День и ночь
мелодрама, триллер, детектив 2020, Южная Корея
Вспыльчивый священник
Вспыльчивый священник
драма, криминал, комедия 2019, Южная Корея
Когда дьявол зовет тебя по имени
Когда дьявол зовет тебя по имени
драма, фэнтези, мелодрама, музыка 2019, Южная Корея
Психометрик
Психометрик
драма, мелодрама 2019, Южная Корея
Разморозь меня нежно
Разморозь меня нежно
драма, фэнтези, мелодрама 2019, Южная Корея
Когда Дьявол назовет твое имя
Когда Дьявол назовет твое имя
драма, фэнтези 2019, Южная Корея
Игрок
Игрок
драма, боевик, криминал 2018, Южная Корея
Приберись получше
Приберись получше
драма, комедия, мелодрама 2018, Южная Корея
Призрачный детектив
Призрачный детектив
драма, ужасы, триллер 2018, Южная Корея
Ты тоже человек? 8.5
Ты тоже человек?
мелодрама, фантастика, детектив 2018, Южная Корея
Пока ты спишь 7.8
Пока ты спишь
фэнтези, мелодрама 2017, Южная Корея
Шеф Ким
Шеф Ким
комедия 2017, Южная Корея
Королева детектива
Королева детектива
драма, комедия, мистика 2017, Южная Корея
Блэк
Блэк
криминал, мелодрама, триллер 2017, Южная Корея
Силачка До Бон-сун
Силачка До Бон-сун
комедия, боевик, фэнтези 2017, Южная Корея
Сигнал
Сигнал
криминал, триллер, детектив 2016, Южная Корея
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