Ким Вон-хэ

Вы думали, Борисов — лучший актер современности? Нет. И даже не Кологривый. Кинокритик назвал того, кто поистине завораживает

Без CGI и с одобрения Спилберга: Коламбус возвращается к «Гремлинам» — третья часть будет мрачнее предыдущих

Руми и подруги — реальные звезды? В Сети вычислили прототипов героинь «Кейпоп-охотниц на демонов»

Мультфильм «Плохие парни 2» оказался круче фильма «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом — и вы не представляете, что они вытворили в космосе

«Невский: Белый танец»: в новом сериале Васильев сменит пистолет на туфли с высоким каблуком — такой роли у него еще точно не было

Сценарист «Долгой прогулки» боялся разгромного отзыва от Стивена Кинга — все закончилось куда лучше, чем ожидалось

Со скрипом набрал 4,6 на IMDb: а вы знали, что у культовых «Пришельцев» есть современное продолжение — Рено и Клавье на месте, но фильм не спасают

А вы знали, что «Леди и Бродягу» пересняли с настоящими собаками? Ремейк есть, но восторгов не вызвал — рейтинг 6,2

Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом

Цитата Раневской идеально описывает самый ожидаемый ужастик года: он оказался одним из самых необычных фильмов о любви