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Наталья Дрожжина
Наталья Дрожжина Natalya Drozhzhina
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Наталья Дрожжина

Natalya Drozhzhina

Дата рождения
26 июня 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Балта, СССР (Украина)
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Биография Натальи Дрожжиной

Наталья Дрожжина родилась 26 июня 1948 года маленьком городе Одесской области. С юного возраста она мечтала об актерской судьбе. После школы Наталья стала студенткой Щукинского училища и уже в годы учебы получила первые роли в кино, а в 1970 году ей вручили диплом.

Актрисе не доставались ключевые роли. Впервые появившись на экранах в 1966 году в картине «Старшая сестра», ее забыли указать в титрах. После она принимала участие еще в ряде фильмов, среди которых «Интердевочка» и «17 мгновений весны», но свою главную роль актриса так и не сыграла.

После распада СССР Дрожжина ушла из большого кино. Она стала педагогом в Университете культуры при Академии управления МВД РФ и была удостоена немалого количества правительственных наград. Также она открыла свой благотворительный фонд поддержки забытых актеров.

В юные годы Дрожжина пользовалась успехом у представителей противоположного пола. Однако девушка была избирательна. Супругом Натальи стал адвокат Михаил Цивин. Через много лет актриса всегда говорила о том, что даже сквозь десятилетия она пронесла пылкую страсть к своему мужу. Дрожжина часто называла его лучшим подарком судьбы. Детей у пары не было.

Популярные фильмы

Алмазы для Марии 5.9
Алмазы для Марии (1976)
В тринадцатом часу ночи 5.9
В тринадцатом часу ночи (1969)
Поцелуй Чаниты 5.7
Поцелуй Чаниты (1974)

Фильмография Натальи Дрожжиной

Алмазы для Марии 5.9
Алмазы для Марии Almazy dlya Marii
криминал, драма, триллер 1976, СССР
Поцелуй Чаниты 5.7
Поцелуй Чаниты Potseluy Chanity
комедия 1974, СССР
В тринадцатом часу ночи 5.9
В тринадцатом часу ночи V trinadtsatom chasu nochi
комедия, фэнтези 1969, СССР
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Интересные факты о Наталье Дрожжиной

  • После ухода из кинематографа актриса была задействована в документальных картинах в честь знаменитых актеров. В 2019 году она приняла участие в фильме «Вия Артмане. Гениальная притворщица».
  • Многих коллег актрисы часто приглашали в сериалы и многосерийные картины, но Дрожжина ни разу не приняла участие в подобного рода проектах.
  • В 2020 году артистка и ее супруг стали фигурантами дела о наследстве Алексея Баталова. В ходе расследования удалось установить ряд других мошеннических операций, связанных с недвижимостью и подделкой документов. 26 октября 2020 года супружескую чету арестовали.
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