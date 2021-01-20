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Наталья Дрожжина

Natalya Drozhzhina
Наталья Дрожжина
Наталья Дрожжина Natalya Drozhzhina
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Дата рождения
26 июня 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Балта, СССР (Украина)
Биография Натальи Дрожжиной

Наталья Дрожжина родилась 26 июня 1948 года маленьком городе Одесской области. С юного возраста она мечтала об актерской судьбе. После школы Наталья стала студенткой Щукинского училища и уже в годы учебы получила первые роли в кино, а в 1970 году ей вручили диплом.

Актрисе не доставались ключевые роли. Впервые появившись на экранах в 1966 году в картине «Старшая сестра», ее забыли указать в титрах. После она принимала участие еще в ряде фильмов, среди которых «Интердевочка» и «17 мгновений весны», но свою главную роль актриса так и не сыграла.

После распада СССР Дрожжина ушла из большого кино. Она стала педагогом в Университете культуры при Академии управления МВД РФ и была удостоена немалого количества правительственных наград. Также она открыла свой благотворительный фонд поддержки забытых актеров.

В юные годы Дрожжина пользовалась успехом у представителей противоположного пола. Однако девушка была избирательна. Супругом Натальи стал адвокат Михаил Цивин. Через много лет актриса всегда говорила о том, что даже сквозь десятилетия она пронесла пылкую страсть к своему мужу. Дрожжина часто называла его лучшим подарком судьбы. Детей у пары не было.

Интересные факты о Наталье Дрожжиной
  • После ухода из кинематографа актриса была задействована в документальных картинах в честь знаменитых актеров. В 2019 году она приняла участие в фильме «Вия Артмане. Гениальная притворщица».
  • Многих коллег актрисы часто приглашали в сериалы и многосерийные картины, но Дрожжина ни разу не приняла участие в подобного рода проектах.
  • В 2020 году артистка и ее супруг стали фигурантами дела о наследстве Алексея Баталова. В ходе расследования удалось установить ряд других мошеннических операций, связанных с недвижимостью и подделкой документов. 26 октября 2020 года супружескую чету арестовали.
Фильмография Натальи Дрожжиной
Поцелуй Чаниты
Поцелуй Чаниты
комедия 1974, СССР
5.0
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20 января 2021 17:25
Наталью Дрожжину обвинили в присвоении звания народной артистки и проректора университета Очередное уличение во лжи на Первом канале.
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27 ноября 2020 12:23
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