Суд над Дрожжиной не успел закончиться, как родные Баталова выступили с новым шокирующим заявлением

Никто не хочет взять и смириться с положением дел.

Наталье Дрожжиной вынесли приговор по делу о мошенничестве с наследством Алексея Баталова. Актрисе назначили четыре года условно, ее подельников наказали куда строже – Михаил Цивин и Дмитрий Бублия отправятся в тюрьму на пять лет.

Ожидаемо такой расклад не устроил близкий артиста, которых оставили без крыши над головой и солидной суммы денег. Семья покойного считает, что звезда заслужила реального срока. Изначально о нем и шла речь, но по какой-то причине судья принял неожиданное решение.

Пока что родные Баталова не знают, готовы ли и дальше судиться. Все-таки это дело было долгим и выматывающим для всех сторон.

«Почитаем сам приговор, подумаем. Может быть, мы в этой части обжалуем за мягкость приговор. Но мы пока об этом не думали», — сообщил адвокат Баталовых Сергей Лукин, передает Telegram-канал «СтарХит».

К слову, осужденные тоже не согласны с тем, что их признали виновными. У них есть 15 дней, чтобы обжаловать приговор.