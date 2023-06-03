В советском кинохите Дрожжину не узнал ни один россиянин: в парике – другой человек

На склоне лет бывшая актриса Наталья Дрожжина получила незавидную репутацию. Вместе с мужем Михаилом Цивиным ее обвинили в мошенничестве: супруги незаконно претендовали на имущество артиста Алексея Баталова. Дрожжиной дали четыре года условно, а ее благоверный отправился в колонию на 5 лет.

А ведь когда-то Дрожжина начинала свой карьерный путь в компании лучших актеров СССР. Артистка была одарена не только талантом, но и эффектной внешностью. В конце 60-х Дрожжина, будучи студенткой театрального вуза, снялась в своем первом фильме.

Дебют актрисы состоялся в музыкальной сказке Ларисы Шепитько «В тринадцатом часу ночи». Она предстала в образе Русалки, которая почти весь фильм купается в ванне. На Дрожжиной был голубой парик, изменивший ее до неузнаваемости. Артистка действительно походила на потустороннюю личность с такими волосами и ярким макияжем, при этом выглядела она роскошно и эффектно.

Однако карьера Дрожжиной не задалась. На ее счету лишь небольшие роли в фильмах. Так, в кинохите «Семнадцать мгновений весны» она сыграла официантку, принимающую заказ у Штирлица. Но никто не узнал в актрисе ту прекрасную Русалку.

Сегодня от ее былой красоты не осталось и следа. 74-летняя Дрожжина превратилась в неприметную старушку, а плохая репутация ничуть ее не красит.