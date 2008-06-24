Menu
Alla Kazanskaya
Date of Birth
15 June 1920
Age
88 years old
Zodiac sign
Gemini
Date of death
24 June 2008

Burnt by the Sun 7.7
Burnt by the Sun (1994)
Repete
Repete (2000)

Genre
Year
Repete
Repete Repete
Romantic, Drama 2000, Great Britain
Burnt by the Sun 7.7
Burnt by the Sun Utomlennye solntsem
Drama 1994, France / Russia
