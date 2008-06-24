Menu
Alla Kazanskaya
Date of Birth
15 June 1920
Age
88 years old
Zodiac sign
Gemini
Date of death
24 June 2008
Popular Films
7.7
Burnt by the Sun
(1994)
0.0
Repete
(2000)
Filmography
Repete
Repete
Romantic, Drama
2000, Great Britain
7.7
Burnt by the Sun
Utomlennye solntsem
Drama
1994, France / Russia
Watch trailer
