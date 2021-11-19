Комедийный сериал «Непосредственно Каха. Сказки» – это спин-офф российского полнометражного фильма. Главным героем на этот раз становится лучший друг Кахи – Серго. Парень участвует в клиническом испытании новой непроверенной вакцины, в результате чего попадает в больницу. В палате его навещают родные, приятели и другие харизматичные персонажи этой киновселенной. Каждого из гостей пациент просит рассказать сказку. Из этих волшебных историй, переиначенных на современный лад, складывается сюжет каждой серии.