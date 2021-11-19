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Киноафиша Сериалы Непосредственно Каха. Сказки
Непосредственно Каха. Сказки (2021 - …) Непосредственно Каха. Сказки 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 16 минут
Стрим-сервис Start
Продолжительность 1 час 4 минуты
О чем сериал

Комедийный сериал «Непосредственно Каха. Сказки» – это спин-офф российского полнометражного фильма. Главным героем на этот раз становится лучший друг Кахи – Серго. Парень участвует в клиническом испытании новой непроверенной вакцины, в результате чего попадает в больницу. В палате его навещают родные, приятели и другие харизматичные персонажи этой киновселенной. Каждого из гостей пациент просит рассказать сказку. Из этих волшебных историй, переиначенных на современный лад, складывается сюжет каждой серии.

Непосредственно Каха. Сказки - трейлер первого сезона
Непосредственно Каха. Сказки
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Артем Карокозян
Артем Карокозян
Артем Калайджян
Артем Калайджян
Тамара Турава
Тамара Турава
Данил Иванов
Данил Иванов
Вартан Даниелян
Вартан Даниелян
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Непосредственно Каха. Сказки - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Новости о сериале
START представил тизер сериала по фильму «Непосредственно Каха»
START представил тизер сериала по фильму «Непосредственно Каха»
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